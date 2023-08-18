Вашингтон, 18 августа, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов пригрозили Турции санкциями из-за помощи России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям», — сказал изданию западный дипломат.

По его словам, западные страны ведут работу как с правительством, так и с частным сектором Турции, предупреждая о реальных рисках. Представители Белого дома говорят об этом правительству республики.

Помощь Анкары Москве для обхода санкций беспокоит Вашингтон, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада выполнить данные России обещания для возможности возобновления зерновой сделки, которая была приостановлена 17 июля.

Он также подчеркнул, что обеспечение африканских стран зерном является для российской стороны «чувствительным моментом», и выразил надежду на скорейшее разрешение вопросов.