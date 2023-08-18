Москва, 18 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про заблудившуюся электричку, молоко с выдержкой в восемьдесят лет, предупреждение о летних метелях и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Александр Зеленский. Высшего качества мороженое. Требуйте всюду. 1937

Центральный федеральный округ

В Кузьминском парке в Москве появилась интересная живая достопримечательность: огромный карп, плавающий в пруду. Рыба весит шестнадцать килограммов. Она постоянно попадается рыбакам на удочку, а те ее вытаскивают, делают с ней селфи и отпускают восвояси. Карп, по словам «Москвы 2023», уже стал местной звездой.

«Рязанская сплетница» удивляется свободолюбивой и могучей корове из Рыбновского района Рязанской области. Ее привязали к дереву, а корова попросту вырвала из земли засохший ствол с корнями и ушла по своим делам.

В Туле арендованный электросамокат припарковали на козырьке подъезда. Припарковали аккуратно, поставив на подножку: по всем правилам парковки. «Вот как надо парковаться, чтобы никому не мешать, а то расставят свои железки по всему тротуару», — шутит «Страновед».

«Черноземец» узнал, что знаменитая скульптура страшненькой Аленки, которая прежде стояла в Воронеже, теперь стала брендом и арт-символом рок-фестиваля «Чернозем», который проходит недалеко от города. Скульптуру уже поставили на концертной площадке.

В Липецке спасателям пришлось спасать енота. Зверь жил в одной из квартир, самовольно вылез в окно и не смог забраться обратно. МЧС спасли бедолагу и передали в руки хозяевам. За спасательной операцией с переживанием наблюдал весь двор, сообщает «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

Необычная находка ждала дайверов на дне Ладоги. «Петербургский дневник» рассказывает, что внутри затонувшего в 1940 году парохода они нашли десяток бутылок и серебряную ложку. Их подняли наверх, оказалось, что в бутылках — молоко. Ему уже более восьмидесяти лет. Жаль, что молоко не выдерживается, как вино, а только портится.

В Устье Вологодской области поставили занятный арт-объект, узнала «Вологда Регион». Пока он выглядит просто как автобус, потому что это и есть просто автобус. Но его планируют украсить подсветкой, на окна развесить баннеры про достопримечательности, а вверху закрепят светящуюся надпись: «Люблю Устье».

Приволжский федеральный округ

«Новости Самары» передают, что в Самарской области женщина совершила небывалое преступление: она украла свадебное кольцо у подруги, чтобы сорвать ее свадьбу. Невеста обнаружила пропажу на следующий день после помолвки и заявила в полицию. Злоумышленницу вычислили. Она во всем созналась и сказала, что ею двигала симпатия к жениху.

В Саратове тридцать градусов жары, и немало жителей удивилось, когда получило от государственного сервиса предупреждение, что в ближайшие сутки их ждут метели, снегопады и ухудшение видимости на дорогах. «Самые внимательные заметили, что предупреждение датировано 19 февраля 2023 года. Видимо, в сервисе оповещений о неблагоприятных ситуациях произошла ошибка», — рассказала «Саратовщина».

Южный федеральный округ

«Кубань 23» сообщает, что в Сочи пришлось экстренно посадить самолет, летевший оттуда в Санкт-Петербург. Как выяснилось уже на земле, причиной стала подгоревшая каша, которая оказалась плохо упакована и подгорела в печке. Неприятный запах гари разнесся по самолету, командир принял решение вернуться в Сочи, где и обнаружили бракованный контейнер с едой.

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье задержали двух мужчин, которые угоняли автомобили и воровали мороженое. Все началось с того, что мужчины выпивали в гостях и после обильного застолья решили прогуляться и угнать машину. Завести двигатель у них не получилось, тогда они пошли в магазин и с горя украли триста пачек мороженого. Но незаконченное дело зудело в голове. На следующий день пара снова выпила и все же угнала два автомобиля, пишут «Новости Ставрополья». Оба уже задержаны. Мороженое они частью съели сами, частью раздарили.

Уральский федеральный округ

В центре Екатеринбурга, прямо напротив мэрии, сквер украсили камнями, покрашенными под золото. Вскоре камни пропали: их на сувениры растащили любопытные. «Похоже, это золотая лихорадка в Екатеринбурге», — смеется «Интересный Екатеринбург».

В Челябинской области на продажу за два миллиона рублей выставили… целое озеро. Оно небольшое, зато чистое и богатое рыбой. «Попахивает сенсацией, но на самом деле речь тут о готовом бизнесе вроде глэмпинга или экопоселка», — уточнили в «Челябушке».

Сибирский федеральный округ

Жительница Новосибирска вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Всемирно известной она стала благодаря нетривиальному достижению. Она установила рекорд по поднятию веса… интимными мышцами. Подняла четырнадцать килограммов, сообщает НГС.

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке туристы увидели целую трагедию, героем которой стал обычный заяц. В Кроноцком заповеднике за зайцем охотилась росомаха. Когда поймала, туристы зашумели, и росомаха упустила добычу. Но счастье зайца оказалось мимолетным. Очумевший заяц бросился убегать и угодил в кипящий природный котел, который был закрыт в этот момент паром. «От судьбы не уйдешь или людям не стоило вмешиваться?» — задается вопросом «Камчатка №1».

Во Владивостоке угнали машину полицейского управления — центра «Э», причем пропажу полицейские заметили только через три дня. Зато преступника нашли быстро: им оказался бездомный молодой человек. «Право руля!» сообщает, что саму машину тоже нашли, на окраине города.

В Магадане сотрудников МЧС вызвали из-за крепко уснувшего ребенка. Родители ненадолго вышли из дома, оставив ключи внутри. По возвращении им дверь никто не открыл, хотя они и стучали, и звонили, и кричали. Пришлось вызывать спасателей, которые попали в квартиру через окно. Оказалось, ребенок просто спал. «Всем желаем такого же крепкого, спокойного и безмятежного сна!» — удивляется «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 25 августа.