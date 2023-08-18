Красногорск, 18 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Новая винтовка от холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха МЦ572 «Астарта» в разы превосходит американские винтовки Barrett по точности. Об этом заявил журналистам заместитель управляющего директора АО «КБП» (входит в «Высокоточные комплексы») на форуме «Армия-2023» Виталий Булгаков.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Представитель компании уточнил, что на испытаниях «Астарта» показала точность в четыре раза выше Barrett, уложив группу из пяти выстрелов со 100 метров в круг 1,5 сантиметра, в то время как у американской винтовки Barrett данный показатель составил шесть сантиметров.

Он уточнил, что таким образом «Астарта» в разы превзошла Barrett.

«Учитывая, что здесь калибр 12,7, это означает, что пуля влетала в одну дыру. Одна за другой», — пояснил он.

Отмечается, что, по оценке специалистов, данную винтовку можно по совокупности характеристик назвать убийцей известной американской винтовки в этом классе Barrett M82, новая «Астарта» была представлена широкой публике впервые.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что Министерством обороны на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. Он уточнил, что в результате выполнения госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят свыше 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

Генеральный директор компании Рособоронэкспорт Александр Михеев заявил, что на форуме «Армия-2023» компания заключила несколько экспортных оружейных контрактов на сумму около $600 млн. Он добавил, в ходе форума удалось достичь договорённостей о совместном производстве автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов на территории заказчиков, а также установке российских необитаемых боевых модулей на шасси зарубежных партнёров.