ИА REGNUM Новости является ведущим сайтом по показателю цитируемости в "Википедии". К такому выводу пришли авторы исследования " Smart Rank. Индекс Качества", выделивших "золотую сотню" наиболее эффективных рекламных площадок среди интернет-СМИ. По данным этого исследования ИА REGNUM Новости входит в топ-30 наиболее качественных интернет-площадок.

Справка. В основе рейтинга лежит анализ объективных показателей влиятельности интернет-ресурса и лояльности его аудитории. Панель исследования включала 1000 наиболее посещаемых сайтов по данным четырех ведущих систем статистики Рунета. Цель исследования - появление рабочего инструмента для оценки эффективности рекламных вложений, а также новой возможности ранжирования сайтов. В ходе проекта было опрошено более ста ведущих экспертов рекламного рынка, включая "Promo Interactive", "Demis", "Media Stars", "Nota Media", "DOT" и др. Исследование станет ежегодным. В 2010 году в дополнение к рейтингу онлайн СМИ появятся исследования эффективности интернет-площадок в секторах: "SM-Недвижимость", "SM-спорт", "SM-автомобили".