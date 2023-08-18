Новороссийск, Краснодарский край, 18 августа, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные палеты, ликвидировали открытое горение, сообщила 18 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.

«10:44 мск объявлена ликвидация открытого горения», — отмечается, в частности, в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили о локализации пожара.

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Как передавало ИА Регнум, утром 18 августа в Новороссийске в грузовом терминале загорелись деревянные поддоны на площади 1,3 тыс. кв. метров. Инцидент произошёл на территории предприятия на улице Маркова около вагоноремонтного завода.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным Южной транспортной прокуратуры, пожар произошел возле железнодорожного пути на территории терминала для хранения контейнеров.