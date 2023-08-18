Вашингтон, 18 августа, 2023, 12:25 — ИА Регнум. На Крымском мосту фиксируется оживленное движение, что противоречит утверждениям Киева. Об этом заявил корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер.

Он обратил внимание, что на мосту восстановили движение, хотя оно и не такое интенсивное, как раньше.

Корреспондент напомнил, что в результате атаки ВСУ в июле 2023 года на Крымском мосту погибла семейная пара и пострадала их дочь. На этом фоне Киев заявил о своей «победе», отметил журналист, добавив, что на Крымском мосту ситуация совсем не такая, какой ее хотела бы видеть Украина.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев. СБУ предоставила американскому телеканалу два видеролика, на которых зафиксирован момент удара БПЛА по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, ещё одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл взрыв, погибли четыре человека. Второй взрыв на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года, в результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.

Начиная с 12 августа ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост. Российские военные пресекли первую попытку, когда Киев направил в сторону объектов Крыма 20 беспилотников, 14 из которых уничтожила ПВО, ещё шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы. В результате пресечённого теракта никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Она указала, что такие теракты говорят о неспособности ВСУ, несмотря на помощь Запада, изменить ситуацию на фронте. Представитель МИД отметила, что такие диверсии дают международной общественности возможность вновь убедиться в истинной сущности киевского режима.