Ставрополь, 18 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Ставрополе стартовал гранд-финал шестого сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Об этом сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

пресс-служба Кардо

В открытии приняли участие более 15 тыс. участников в режиме онлайн и 2,5 тыс. человек из 21 страны мира. На церемонии с приветственным словом выступили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова, гендиректор конкурс-премии «КАРДО» Валентин Работенко и председатель Ставропольской краевой Думы Николай Великдань.

«Мы очень готовились к этому событию, чтобы нашим гостям понравился Ставрополь и та атмосфера творчества, спортивного азарта, которая сегодня здесь царит. От души благодарю всех, кто готовил этот праздник, благодарю участников и гостей «КАРДО». Сегодня Ставрополье принимает самую талантливую молодёжь в области уличной культуры и спорта. Наш край стал площадкой для их творческого развития и общения. Такие события объединяют народы, делают ближе людей, живущих за тысячи километров друг от друга, говорящих на разных языках. Желаю каждому из вас найти здесь единомышленников и новых друзей. А победителями пусть станут талант и мастерство», — сказал Владимиров.

Фестиваль проходит в Ставрополе в течение четырёх дней — с 17 по 20 августа. Всего будут подведены итоги по четырём конкурсам: видеоконкурс, соревнования, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, грантовый конкурс.

На площадке проведения фестиваля будут работать тематические площадки: музей скейтбординга, выставка автомобилей, площадка с мастер-классами по хип-хопу, паркуру и граффити, а также специально построенные локации для проведения финалов соревнований.

«Сегодня мы открываем завершающий этап конкурс-премии «КАРДО». В ближайшие четыре дня мы узнаем имена победителей и лауреатов четырёх конкурсов по десяти направлениям уличной культуры и спорта. Они разделят между собой призовой фонд более 3 млн рублей», — отметила Ачкасова.

В шестом сезоне проекта представлено десять направлений: BMX, Scoot, Hip-Hop, Parkour, Tricking, Breaking, Workout, Graffiti, Skateboarding, DJ. Помимо основного призового фонда также будет определены грантополучатели, которые получат поддержку до 1,5 млн руб.

пресс-служба Кардо

«КАРДО» помогает участникам раскрыть свой потенциал и навыки, а нам найти уникальные таланты и поддержать в будущем. Сейчас в Ставрополе собралось более 2,5 тысячи участников, и такого город еще не видел. Давайте вместе создавать историю нашей страны, где «КАРДО» может стать одним из главных проектов России для всего мира», — сказал Работенко.

По итогам четырех дней будут награждены 55 победителей соревнований, десять лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта, 11 победителей видеоконкурса. Экспертная комиссия определит количество грантополучателей и итоговые суммы грантов.

«КАРДО» является первой и единственной в мире международной конкурс-премией, основная цель которой — развитие и поддержка уличной культуры и спорта. В 2023 году она стала частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».