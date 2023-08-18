Москва, 18 августа, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Алкогольный концерн Pernod Ricard намерен закрыть своё представительство в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Andy Dean/imagebroker.com/globallookpress

По данным газеты, с 8 августа на посту гендиректора российской структуры компании АО «П. Р. Русь» Лорана Пийе сменил бывший министр сельского хозяйства Армении, возглавлявший входящий в группу Ереванский коньячный завод (ЕКЗ), Игнатий Аракелян.

По его словам, сейчас производитель проходит необходимые процедуры для остановки операционной деятельности. По данным источника, из «П. Р. Русь» ушли практически все сотрудники, оставшиеся могут покинуть её до конца месяца.

В свою очередь директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что основные бренды Pernod Ricard останутся в России за счёт параллельного импорта. Узнаваемость брендов и его потребители останутся на рынке, несмотря на потерю выстроенной сети дистрибуции, полагает он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая компания объявила о том, что уже с конца апреля не поставляет спиртные напитки в Россию. Подразделения Pernod Ricard занимаются выпуском алкогольной продукции под марками Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Absolut, Olmeca, Havana Club, Mumm, Perrier Jouet и Ararat.

Ранее стало известно, что Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию.