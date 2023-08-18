Москва, 18 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. В Москве 16-летний мальчик был госпитализирован с множественными травмами и переломами в ДГКБ №13 имени Н. Ф. Филатова после столкновения с электросамокатом. Подросток не справился со своим самокатом и выехал на встречу водителю другого электросамоката. Второго участника пока не нашли, он скрылся с места происшествия. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Инцидент произошёл 16 августа в самом центре Москвы. Ребёнка доставили в детскую больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом руки и множественные ушибы. Врачи расспросили мальчика, где и как он травмировался. Оказалось, что телесные повреждения он получил во время поездки на электросамокате. Парень объяснил, что не справился с управлением и случайно выехал под колёса водителю другого электросамоката. Удар оказался очень сильным, и мальчик не успел понять, что произошло. Он осмотрелся по сторонам, но второго участника рядом уже не было, он уехал.

«На данный момент полиция разыскивает неизвестного водителя электросамоката, который уехал с места происшествия», — рассказал собеседник агентства.

Родители мальчика уже подали заявление в правоохранительные органы с просьбой разыскать скрывшегося с места столкновения водителя электросамоката и привлечь его к ответственности. В МВД изучают камеры видеонаблюдения, которые могли запечатлеть неизвестного самокатчика.

Ранее ИА Регнум писал, что в Москве электровелосипедист насмерть сбил девушку, которая спешила домой к детям. По факту смерти пострадавшей возбудили уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности». Электровелосипедиста задержали и приняли в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.