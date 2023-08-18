Лондон, 18 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 18 августа на сайте правительства Великобритании.

Кадр из видео Антидроновая система CORTEX Typhon

«Три контракта на поставку средств противовоздушной обороны на Украину на сумму более 90 млн фунтов стерлингов были подписаны министерством обороны от имени Международного фонда для Украины», — говорится в тексте заявления.

Уточняется, что в число контрактов входит и контракт с норвежской оборонной компанией Kongsberg на сумму в 56 млн фунтов, в рамках которого Киеву будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon. Подробности о двух других соглашениях не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее Россия направила ноту странам НАТО из-за военных поставок Украине. В МИД России заявили, что страны альянса «играют с огнём», снабжая Киев вооружениями, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект, подчёркивали в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка Украины использовать западное оружие против России существенно поменяет ситуацию в неблагоприятную сторону. Он отметил, что это не меняет всех параметров спецоперации, её цели будут достигнуты. Песков добавил, что это просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие.

Американский журнал Newsweek 15 августа написал, что российские удары под Одессой истощили систему противовоздушной обороны Украины, пытавшуюся перехватить ракеты. Новые ночные кадры с украинского побережья Чёрного моря показали, как украинские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить российские снаряды, указано в статье.

Ранее Киев в очередной раз попросил у Запада системы ПВО, жалуясь, что ВСУ трудно перехватывать как ракеты, так и беспилотники РФ.