Берлин, 18 августа, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

Иван Шилов ИА Регнум

«В любом случае все закончится переговорами: победить ядерную державу невозможно», — сказал он в интервью «Известиям».

Политик отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а постоянно выпрашиваемое Киевом западное оружие уничтожается на поле боя.

Германии пора перестать финансировать Киев, поскольку немецкая экономика пришла в плачевное состояние из-за закупаемого втридорога газа, заключил Шмидт.

Ранее ИА Регнум передавало, что в докладе разведки США содержится вывод о невозможности Украины достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост в ходе контрнаступления.

В газете The Washington Post указали на то, что такая оценка основана на превосходстве России в обороне. Невозможность достигнуть своих целей, вероятно, побудит Киев и западных союзников к поиску виновных в том, что дорогостоящее контрнаступление не достигло поставленных задач.