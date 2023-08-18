Москва, 18 августа, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Китай может попросить Россию не мешать ему закупать зерно на Украине даже в условиях неработающей зерновой сделки, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Об этом он заявил 18 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тыс. тоннами груза на борту вышел из порта Одессы под флагом Гонконга. Корабль добрался до Босфора и остановился в стамбульском порту. Это первое судно, которое вышло из украинского порта после отказа России продолжать участвовать в зерновой сделке.

«Насколько я знаю, это китайское судно, и оно идёт по договорённости с Китаем. Китайцы договорились с российскими властями о проходе этого судна, и ему дали пройти. При желании Россия может блокировать любые поставки в любое время. До сих пор Китай был основным покупателем украинского зерна. От зерновой сделки он получил больше всех», — сказал Зубец.

Он подчеркнул, что КНР наряду с США — крупнейший в мире покупатель продовольствия. Поэтому, как полагает Зубец, вполне возможно, что китайцы могут попросить российское правительство не мешать им делать закупки на Украине. И Москве, по мнению экономиста, стоит уважить просьбу китайских товарищей, так как без Китая Россия не смогла бы противостоять санкциям.

«Если бы Россия не хотела, чтобы это судно ушло с Украины и достигло турецких проливов, то оно бы не ушло и не достигло», — констатировал Зубец.

Что касается будущего зерновой сделки, то, как полагает экономист, проблема состоит в том, что главный контрагент, который не хочет договариваться с Россией, — это США. И они не хотят столковаться не по самим поставкам продовольствия — тот же госсекретарь США Энтони Блинкен не раз говорил, что США делают всё для того, чтобы облегчить экспорт российского продовольствия.

«Однако России нужно нечто большее, чем свобода продовольственного экспорта. Она хочет снятия санкций. Но когда речь заходит об этом пункте, американцы делают вид, что не понимают, о чём речь, и отказываются идти навстречу», — сказал Зубец.

По его мнению, Украина так и или иначе будет продавать своё зерно на мировом рынке. Вопрос — сколько. Если морем, то это самый дешёвый и эффективный способ вывоза. Но если море будет закрыто, то, значит, Киев будет продавать по суше — в два-три раза меньше. В любом случае это будут десятки миллионов тонн.

Однако самое интересное то, что украинское зерно — на самом деле американское. Зубец призвал не забывать, что земли на Украине принадлежат крупнейшим международным агрокомпаниям. Из десятка крупнейших украинских агроэкспортёров — две или три национальные, а остальные — международные.

«Поэтому, когда Блинкен дергается и предлагает организовать продажи продовольствия, он прежде всего заботится не об Украине, а об интересах американских компаний», — подытожил экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сухогруз под флагом Гонконга стоял в порту до начала специальной военной операции России. Его дальнейший маршрут пока не уточняется.

До этого власти Турции заявили о гарантиях безопасности для судов с зерном, направляющихся из портов Украины, при проходе проливов.

В свою очередь, 10 августа Украина объявила о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов. Речь идёт об идущих в порты или из портов Черноморска, Одессы и Южного. Координаты маршрутов не называются, но утверждается, что ранее их уже предлагали в обращении в Международную морскую организацию, чей совет якобы признал право украинской стороны на свободное торговое судоходство.

О приостановке действия зерновой сделки 17 июля 2023 года заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Решение российских властей он обосновал тем, что ни одно из тех обещаний, которые получила Москва при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов работал с 22 июля 2022 года. Однако 4 июля 2023 года МИД РФ констатировал, что оснований для её дальнейшего продления нет, ибо она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.