Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Солодов провел встречу с белорусской делегацией в правительстве Камчатского края.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

«Мы заинтересованы в очень серьёзном укреплении сотрудничества. Как и другие регионы Российской Федерации, мы очень любим и ценим белорусские продукты, товары», — заявил Солодов. Большим спросом на Камчатке, особенно у сельхозпроизводителей и фермеров, пользуется продукция машиностроения, добавил он. «Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы внешнеторговый оборот Республики Беларусь с Камчатским краем прогрессировал, чтобы больше белорусских продуктов и товаров было на наших прилавках, а камчатские предприниматели имели возможность активнее использовать в своей деятельности промышленную продукцию Республики Беларусь», — подчеркнул губернатор Камчатского края.

Белорусская делегация посетит крупнейшие компании рыбной отрасли, встретится с представителями управления дорожного хозяйства и транспортных компаний. Кроме того, в рамках визита делегации пройдут встречи с представителями сельхозпредприятий, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам встреч планируется подписание соглашения между Торгово-промышленной палатой Камчатского края и УП «Могилевское отделение БелТПП».