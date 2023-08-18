Новороссийск, Краснодарский край, 18 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Спасатели локализовали пожар в грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные палеты, сообщили в МЧС РФ.

Кадр из видео МЧС России

Отмечается, что пожар был локализован на площади 1,3 тыс. квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа в Новороссийске загорелись поддоны. В грузовом терминале загорелись деревянные поддоны на площади 1,3 тыс. кв. метров. Инцидент произошёл на территории предприятия на улице Маркова около вагоноремонтного завода.