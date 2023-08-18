Киев, 18 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Киев принял решение укреплять линию обороны на границе с Белоруссией, сообщил 18 августа командующий украинскими объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале.

«Волынская область граничит с Белоруссией. Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей», — написал он.

При этом он добавил, что в настоящее время ситуация на границе «спокойная и контролируемая».

Как передавало ИА Регнум, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что слухи о том, что Россия якобы склоняет Белоруссию к участию в специальной военной операции, — это глупость.

Вовлечение Белоруссии в боевые действия на Украине не имеет смысла, поскольку численность её армии невелика, отметил белорусский лидер. При этом он подчеркнул, что в случае угрозы, если, например украинская армия перейдёт границу, Минск даст незамедлительный ответ.

Также Лукашенко заявил, что прекращение военного конфликта возможно, но для этого необходимы переговоры, которые должны начаться без предварительных условий.