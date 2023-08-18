Москва, 18 августа, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Периодические ограничения в питании могут привести к нарушению зрения. Об этом заявила врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Andrey Arkusha/Global Look Press

Она обратила внимание на то, что у людей, которые постоянно худеют на различных диетах, самой главной проблемой является анемия — нехватка железа, витамина B12, в результате страдает каждая клетка организма.

Специалист добавила, что при анемии клетки не получают достаточного количества кислорода, не могут нормально выполнять свои функции. Сначала это часто приводит к сухости глаз, что повышает риск воспалительных заболеваний и ретинопатии.

Помимо этого, постоянные диеты приводят к авитаминозу, пояснила диетолог, добавив, что дефицит витамина C резко повышает, в том числе и риск катаракты.

Как передавало ИА Регнум, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что перегибы в диете человека могут привести к разрушению его кишечника. Медик призвал не терпеть голод и жажду, давать организму то, что он просит, а уже потом требовать от него. Врач отметил, что, если терпеть голод, он будет накапливаться и человек потом может съесть так много, как никогда раньше не ел.

Главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина отметила, что пожилым людям не стоит принимать биологические активные добавки и другие непроверенные лекарства для замедления старения. Врач-гериатр добавила, что сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте можно, если поддерживать физическую активность, а также отказаться от курения, контролировать артериальное давление и холестерин.