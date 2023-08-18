Москва, 18 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. 79,4 миллиарда рублей получили в 2023 году субъекты малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели по программе льготного кредитования. Общее количество одобренных инвестиционных кредитов МСП составило 658.

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Основное количество одобренных заявок на инвестиционные кредиты поступило от предприятий малого и микробизнеса, которым было сложно получить финансирование. В общей сложности на эти сегменты пришлось 549 соглашений, сумма которых составила 58 миллиардов рублей, отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программу льготного инвестиционного кредитования запустили в августе 2022 года. В ней совместили льготное кредитование в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, а куратором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также программы стимулирования кредитования Центробанка и Корпорации МСП.

«Наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающем производстве — свыше 47 млрд рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель превысил 22 млрд рублей. МСП в гостиничном бизнесе получили более 9 млрд рублей в виде льготных кредитов. Работающие в сфере научно-технической деятельности предприятия привлекли в банках почти миллиард рублей», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По объемам льготного кредитования на инвестиционные цели малого и среднего предпринимательства с начала текущего года топ-10 регионов-лидеров возглавил Татарстан — 6,2 миллиарда рублей. В тройку также вошли Москва — 6,1 миллиарда рублей и Новосибирская область — 4,8 миллиарда рублей.

«Мы видим востребованность программы, она позволяет компаниям, которые способствуют структурной трансформации экономики, получать льготные и длинные инвестиционные кредиты», — подчеркнул член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

На сегодняшний день льготные инвестиционные кредиты на сумму до 50 миллионов рублей доступны для предприятий из сегмента малого и среднего предпринимательства из приоритетных отраслей: обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, профессиональной научной и технической деятельности, а также предприниматели СКФО и ДВФО сферы транспортировки и хранения. Ставка по льготным кредитам на инвестиционные цели зависит от величины ключевой ставки и на сегодняшний день составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий.