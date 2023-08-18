Копенгаген, 18 августа, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Дания получила разрешение США отправить Киеву истребители F-16 после окончания обучения пилотов ВСУ, заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы с министром обороны написали нашим коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий», — сказал дипломат Датскому радио, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, барьеров для возможности отправить боевые самолеты Киеву больше нет.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты с союзниками ищут варианты передачи Киеву американских истребителей F-16 от третьих стран, рассказал ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вместе с тем советник командования ВС украинских войск Юрий Игнат считает, что украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16. Он отметил, что «на этот самолёт были большие надежды».