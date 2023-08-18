Донецк, 18 августа, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Военнослужащая украинской армии Юлия Ганыч оставила службу в ВСУ, чтобы переехать к своей семье в Донецкую Народную Республику, из Кировограда в Донбасс она прибыла через Германию и Грузию. Об этом сообщило РИА Новости.

Serg Glovny/Global Look Press

Ганыч пояснила, что в 2019 году она подписала контракт с ВСУ на три года, служила в Мариуполе, была поваром в военном госпитале, в марте 2022 года госпиталь был перевезён в Днепропетровск, оттуда в сентябре переехал в Кировоград.

По её словам, во время военного положения военнослужащие должны нести службу до конца конфликта.

«Нет, меня не отпустили, я сама уехала», — приводит агентство её слова.

Ганыч уточнила, что на Украине она считается дезертиром, но на границе к ней вопросов не возникло. В ДНР она прибыла 2 августа через Европу, сначала добралась автобусом до Германии, потом выехала в Польшу, затем самолётом вылетела в Грузию, а откуда уже через Ростов-на-Дону — в ДНР. Здесь у женщины проживают все родственники, дочь и внучка.

Она посоветовала всем, кто намерен переехать в Россию, не сомневаться в таком решении. Ганыч уточнила, что намерена получить гражданство России.

Как передавало ИА Регнум, трое украинских военных переплыли на лодке реку Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки. По словам военнослужащего, украинские бойцы не могли выполнить ни одну их поставленных командиром задач из-за постоянных артиллерийских и минометных обстрелов с левого берега, при этом командование постоянно находилось в тылу.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад готов поставлять Украине всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но западные страны, похоже, решили воевать с Россией до последнего украинца.