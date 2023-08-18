Новороссийск, Краснодарский край, 18 августа, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В Новороссийске загорелись поддоны на площади 1300 квадратных метров, говорится в сообщении Муниципального центра управления Новороссийска в Telegram-канале.

Муниципальный центр Управления. Новороссийск

Отмечается, что возгорание произошло утром 18 августа на территории предприятия на улице Маркова около вагоноремонтного завода.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 9:02 мск, прибывшие на место ЧП спасатели установили, что в грузовом терминале загорелись деревянные поддоны на площади 1,3 тыс. кв. метров.

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Как сообщало ИА Регнум, в Усть-Илимске Иркутской области сотрудники МЧС тушат пожар в гипермаркете «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь пожара составляет 800 кв. метров.

16 августа в Норильске загорелись неэксплуатируемое здание и гараж, площадь пожара составила порядка 1200 кв. метров. Пострадавших нет.