Крупный пожар возник в грузовом терминале в Новороссийске
В Новороссийске загорелись поддоны на площади 1300 квадратных метров
Новороссийск, Краснодарский край, 18 августа, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В Новороссийске загорелись поддоны на площади 1300 квадратных метров, говорится в сообщении Муниципального центра управления Новороссийска в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло утром 18 августа на территории предприятия на улице Маркова около вагоноремонтного завода.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 9:02 мск, прибывшие на место ЧП спасатели установили, что в грузовом терминале загорелись деревянные поддоны на площади 1,3 тыс. кв. метров.
Как сообщало ИА Регнум, в Усть-Илимске Иркутской области сотрудники МЧС тушат пожар в гипермаркете «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь пожара составляет 800 кв. метров.
16 августа в Норильске загорелись неэксплуатируемое здание и гараж, площадь пожара составила порядка 1200 кв. метров. Пострадавших нет.