Москва, 18 августа, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Порядка 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 18 августа из-за грозовых ливневых дождей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, данные моделирования показывают, что атмосфера в пятницу может «выстрелить» сильными грозовыми дождями.

«Оценки показывают до 15 мм в Москве, что составляет… около 20% от месячной нормы осадков», — сказал он РИА Новости.

Июль 2023 года стал аномально холодным и дождливым для Московского региона, тогда как во многих других областях России летом установилась совершенно другая погода, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко.

Однако это не указывает на резкое изменение климата, в практике метеонаблюдений периодически фиксируются ситуативные погодные аномалии, добавил эксперт.