Анкара, 18 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Изменения в денежно-кредитной политике Соединённых Штатов, а также вовлечение Вашингтона в геополитические конфликты несут в себе риски для доллара, некоторые государства стали менее охотно использовать валюту США. Об этом написало турецкое экономическое издание Dünya.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы обратили внимание на то, что изменения в денежно-кредитной политике Соединённых Штатов, чрезмерная зависимость от единой валюты, возможные санкции либо ограничения со стороны Вашингтона несут в себе риски.

В статье напомнили, что американское правительство на протяжении многих лет имеет большой дефицит бюджета, и это вызывает опасения относительно стоимости доллара и инфляции.

Отмечается, что в последние годы США были вовлечены в некоторые геополитические конфликты, в том числе в Афганистане и Ираке, что привело к росту напряженности в отношениях между США и другими государствам, в итоге некоторые страны стали менее охотно использовать американскую валюту.

Авторы указали на то, что Китай продвигает использование своей валюты в качестве альтернативы доллару, при этом криптовалюты, которые не подлежат госконтролю, стали привлекательными для тех, кто хочет найти альтернативу американской валюте.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование Вашингтоном доллара в политической борьбе наносит ему ущерб как мировой резервной валюте. По его словам, США, судя по всему, не ценят свою национальную валюту как международную резервную, поскольку используют её как инструмент в конкурентной и политической борьбе. Это, конечно, наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте, уточнил он.

Ранее российский лидер заявил, что Россия не намерена использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента, но сама логика развития мировой финансовой системы говорит о необходимости множества резервных валют.