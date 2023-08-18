Луганск, 18 августа, 2023, 09:58 — ИА Регнум. ВСУ используют зажигательные боеприпасы на купянском направлении, рассказал военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Андрей Стенин/РИА Новости Применение зажигательного снаряда

«Очень много боеприпасов кассетных стало прилетать на наши позиции и очень много стали они использовать «зажигалок» — зажигательных снарядов», — рассказал он РИА Новости.

Военный добавил, что погода стоит сухая и горит трава, горят посадки, раньше этого не было.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы.

По его словам, на участке Сватово — Кременная порядка 70% обстрелов прифронтовых населённых пунктов и российских позиций происходит при помощи натовских артиллерийских орудий.