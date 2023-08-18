Донецк, 18 августа, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили основную группировку ВСУ под селом Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, перекинуть в Урожайное резервы у ВСУ пока не получается.

«Подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — цитирует его ТАСС.

Гагин добавил, что попытки украинских военнослужащих выйти к флангам в районе Урожайного провалились.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили об успешной работе подразделения группировки российской армии «Восток», бойцы которого сорвали ротацию ВСУ у села Урожайное в ДНР.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанёс огнём поражение по противнику, уничтожив две группы пехоты, миномётный расчёт.