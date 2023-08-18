Иркутск, 18 августа, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о серийных убийствах женщин в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который ранее был осуждён за совершение 80 убийств местных жительниц. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба надзорного ведомства по региону.

DMITRY DMITRIYEV/EPA/TASS «Ангарский маньяк» Михаил Попков

«Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1997 по 2003 год житель Ангарска совершил убийство трёх женщин. Он встретил их на улицах Иркутска и предложил подвезти их на своей машине либо провести с ним время. Впоследствии фигурант увёз женщин в безлюдные места и расправлялся с ними различными способами.

Отмечается, что после вручения фигуранту копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Иркутска, где будут рассмотрены по существу.

Как передавало ИА Регнум, ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990–2010 годов, его жертвами стали более 80 жительниц Иркутской области.

В 2015 году «ангарского маньяка», бывшего милиционера Попкова приговорили к пожизненному сроку за убийства 22 женщин в 1990–2000 годах и два покушения на убийства. В ходе судебного следствия Попков признался в ещё более чем в 20 убийствах, по этим эпизодам возбудили второе уголовное дело. В рамках расследования удалось раскрыть ещё 60 убийств. В 2018 году Попков обвинялся в новых преступлениях, жертвами которых были женщины и сотрудник милиции.

В январе 2023 года Попков признался ещё в двух совершенных убийствах в 1995 и 1998 годах.