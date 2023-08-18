Бухарест, 18 августа, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Болельщики греческого футбольного клуба «Арис» скандировали фамилию президента России Владимира Путина после матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с киевским «Динамо».

Кадр из видео

17 августа в Бухаресте «Арис» в серии послематчевых пенальти проиграл «Динамо» и вылетел из турнира по сумме двух встреч.

После победы футболисты киевского «Динамо» подошли к трибуне, где находились греческие болельщики, и начали показывать вызывающие жесты, тем самым спровоцировав конфликт с игроками «Ариса», в ходе которого болельщики начали скандировать «Путин! Путин!».

В первой игре в Салониках 10 августа победу одержал «Арис».

Как передавало ИА Регнум, ранее греческое государственное телевидение ERT сообщило, что болельщики киевского «Динамо» перед матчем с «Арисом» в Салониках сделали провокационный ход. Сообщалось, что они разместили на одном из сайтов фотографию двух ракет с подписью: «BBB ― короли Европы», «Мы поддерживаем наших братьев».

По мнению журналистов телеканала, таким образом они продемонстрировали поддержку хорватам, арестованным после кровавого инцидента с насилием над фанатами в Неа-Филадельфия. Уточняется, что объединение Bad Blue Boys (BBB) имеет репутацию националистов. Греческие СМИ называют хорватских фанатов фашистами и последователями усташей.