Донецк, 18 августа, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Военнослужащая Вооружённых сил Украины Юлия Ганыч оставила службу, чтобы переехать к своей семье в ДНР, добираясь туда через Германию и Грузию.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, она подписала контракт в 2019 году на три года, службу проходила в Мариуполе, была поваром военного госпиталя, в сентябре 2022 года их госпиталь перевели в Кировоград.

На время военного положения они должны были нести службу до конца военных действий, сказала Ганыч, в итоге она уехала из страны сама.

«Я приехала 2 августа, приехала, потому что тут родня вся, все родственники, дочка, внучка. Ну и видя весь этот непорядок в стране и то, что происходит», — сказала она РИА Новости.

Женщина рассказала, что в Донецкую Народную Республику она приехала через Европу: сначала автобусом до Германии, затем — в Польшу, после — самолётом до Грузии и через Ростов-на-Дону в ДНР.

Ганыч посоветовала всем, кто хочет переехать в Россию, не сомневаться. Женщина также сообщила, что сейчас будет получать российское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, трое украинских солдат после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода на позициях и недостатка боевой подготовки.

Контрразведка Украины завербовала дезертира из ВСУ Игоря Устименко, но тот сдался российским военным при попытке повредить зенитно-ракетный комплекс «Бук» в Херсонской области. Военный служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года. В феврале 2023 года он сбежал из части и жил в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области.