Черепаново, Новосибирская область, 18 августа, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки задержали следователи в Новосибирской области. Им оказался 31-летний житель города Черепаново. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Astrakhanfm.ru Дети в опасности

15 августа правоохранители обратились к населению с просьбой оказать помощь в поисках мужчины, который изнасиловал ребёнка 13 августа.

По версии следствия, подозреваемый находился в одной из квартир дома Черепанова, где совершив преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, троих 14-летних девочек попытались изнасиловать за один вечер в двух районах Москвы. Все инциденты произошли 10 августа.

Первый случай произошёл в автобусе, в котором ехали две подруги. Оказавшийся в транспорте незнакомец неожиданно начал приставать к ним.

Второй случай произошёл в лифте жилого дома, в который девочка зашла с незнакомым мужчиной. Он остановил кабину и начал вести себя неадекватно, но практически сразу скрылся с места преступления.

К протестам против украинцев призывают жители чешского Пльзеня после резонансного изнасилования и покушения на убийство 15-летней девочки одним из беженцев.