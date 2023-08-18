Москва, 18 августа, 2023, 07:44 — ИА Регнум. В России выпустили марку с изображением бывшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Марка вышла в обращение в день рождения погибшего Героя России — 18 августа, сообщили в МЧС РФ.

t. me/mchs_official Марка в честь Евгения Зиничева

Знак входит в серию «Герои Российской Федерации». На марке изображены Евгений Зиничев на фоне плато Путорана и медаль «Золотая Звезда». В почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Самары погасили конверты первого дня.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС России с 2018 по 2021 год. Указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание Героя России посмертно.

Как сообщало ИА Регнум, Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в возрасте 55 лет во время учений в Красноярском крае на плато Путорана, спасая сорвавшегося со скалы известного режиссера Александра Мельника, прилетевшего с ним для съёмок документального фильма про Арктику. В декабре 2022 года в Москве открыли памятник Евгению Зиничеву. В церемонии принимали участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Дмитрий Миронов, губернатор Тульской области Евгений Дюмин, нынешний глава МЧС Александр Куренков и вдова погибшего — Наталья Зиничева.