Москва, 18 августа, 2023, 07:23 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили о работе штурмовиков Су-25, которые ракетными ударам с малых высот разбили замаскированные объекты и технику украинских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили спрятанные полевые позиции и бронированную технику противника.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Через некоторое время, после обслуживания самолётов, экипажи вновь вернулись к боевому вылету.

Как сообщало ИА Регнум, российская авиация поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новосёлки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Ранним утром 18 августа киевский режим предпринял очередную террористическую атаку при помощи беспилотника по находящимся в Москве и Московской области объектам.

Возгораний и погибших нет.