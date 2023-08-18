Новый, 541-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о безуспешной попытке украинских войск атаковать корабли Черноморского флота (ЧФ) в 237 км юго-западнее Севастополя. По данным Минобороны, нападение морского безэкипажнного катера отразили сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков».

Mil.ru Корабли Черноморского флота в Севастополе

Ночью 18 августа украинские беспилотники в очередной раз атаковали Москву. По словам столичного мэра Сергея Собянина, обломки дрона упали в районе Экспоцентра. Здание одного из павильонов получило повреждения, но незначительные. Информацию подтвердили в оборонном ведомстве, уточнив, что инцидент произошел около 4:00 по местному времени. После воздействия средств поражения ПВО беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет, уточнили в Минобороны.

Тем временем бойцы подразделения группировки российской армии «Восток» сорвали ротацию ВСУ у села Урожайное в ДНР, уничтожив две группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и миномётный расчёт.

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