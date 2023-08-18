Усть-Илимск, Иркутская область, 18 августа, 2023, 06:51 — ИА Регнум. В Усть-Илимске Иркутской области сотрудники МЧС тушат пожар в гипермаркете «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

МЧС России по Иркутской области Пожар в гипермаркете

Информация о возгорании поступила спасателям 18 августа в 09:15 по местному времени. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли семь сотрудников.

Пострадавших нет.

В тушении огня задействованы 18 человек. Площадь пожара составляет 800 кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, пожар возник 17 августа на строящейся ледовой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Возгорание локализовано на шестом этаже на площади 10 кв. метров. На стройплощадке загорелись утеплитель и лакокрасочные материалы. Эвакуировались с места ЧП самостоятельно порядка 200 человек.

16 августа в Норильске загорелись неэксплуатируемое здание и гараж, площадь пожара составила порядка 1200 кв. метров. Пострадавших нет.