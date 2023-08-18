Пекин, 18 августа, 2023, 06:31 — ИА Регнум. С 21 по 24 августа в ЮАР запланировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина, заявила 18 августа официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«По приглашению президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа посетит с государственным визитом ЮАР, а также примет участие в 15-м саммите стран-участниц БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге», — сказала она.

Во время пребывания в ЮАР Си Цзиньпин вместе с Сирилом Рамафосой будут председательствовать на саммите лидеров Китая и Африки, добавила дипломат.

Ранее ИА Регнум передавало заявление заместителя официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака, который подтвердил участие всемирной организации в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Об уровне участия дипломат пообещал сообщить позже.

Саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдёт под председательством ЮАР. Лозунг 15-го по счёту саммита — «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

О желании присоединиться к альянсу заявили представители целого ряда стран, включая Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Боливию. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на саммит лидеров 67 стран Африки и Глобального Юга, а также 20 представителей различных организаций. Участие во встречах в рамках саммита в Йоханнесбурге подтвердили более 30 стран.