Варшава, 18 августа, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Сравнение действий России на Украине с оккупацией Польши войсками Германии во время Второй мировой вредят историческому нарративу. Об этом заявил публицист Лукаш Важеха, комментируя высказывания замглавы польского МИД Аркадиуша Муларчика о необходимости склонить Германию к выплате репараций. Якобы таким образом можно показать, что «нет разницы» между действиями России на Украине и Германии в Польше.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению автора, такие заявления — «крайне вредоносные», нарушающие государственные интересы Польши.

«В очередной раз политик сравнивает действия России на Украине с тем, на что наткнулась Польша и поляки от рук немцев во время Второй мировой войны. Неужели они настолько безмозглые идиоты, что не понимают, что делают достоянием польского исторического нарратива?» — возмутился Лукаш Важеха.

Как сообщало ИА Регнум, немецкая сторона отказывается от диалога и не хочет вести переговоры по вопросу о выплате Польше репараций за нанесённый во Второй мировой войне ущерб. Об этом рассказал Аркадиуш Мулярчик.

«Если Россия видит, что Германия не хочет выплачивать репарации стране, которая пострадала в результате Второй мировой войны, то это также является указателем для России», — добавил замглавы польского МИД.