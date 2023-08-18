Москва, 18 августа, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Российская авиация поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новосёлки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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Также дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в Великой Новосёлке и Времевке.

Средства противовоздушной обороны, по словам Чехова, сбили три беспилотника ВСУ — «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».

Бойцы Восточной группировки не допустили ротацию украинских боевиков возле Урожайного. Уничтожены две группы пехоты, миномётный расчёт и личный состав противника, заключил начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, спецназ Воздушно-десантных войск России в зоне проведения спецоперации уничтожил украинский танк с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». После удара танк ВСУ загорелся, над ним поднялся столб дыма.

На сватовском и краснолиманском участке фронта подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации за сутки сорвали и отразили шесть попыток атак штурмовыми группами трёх механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Также вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций украинской армии. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» ликвидирован польская самоходная артиллерийская установка «Краб». Средствами ПВО сбиты три беспилотника.