Москва, 18 августа, 2023, 05:52 — ИА Регнум. На сватовском и краснолиманском участке фронта подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации за сутки сорвали и отразили шесть попыток атак штурмовыми группами трёх механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В ходе боёв потери противника составили более 40 солдат. Кроме тоге, уничтожены бронемашина и БМП. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил ЗРК «Стрела-10».

По словам Савчука, бомбардировочная авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов ВСУ у Дружелюбовки, Невского и Серебрянки.

Также вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций украинской армии. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» ликвидирован польская самоходная артиллерийская установка «Краб». Средствами ПВО сбиты три беспилотника, заключил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, в докладе разведки США содержится вывод о невозможности Украины достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост в ходе контрнаступления. Невозможность достигнуть своих целей, вероятно, побудит Киев и западных союзников к поиску виновных из-за чего дорогостоящее контрнаступление не достигло поставленных задач, ссылается газета The Washington Post на источник.

Ранним утром 18 августа киевский режим предпринял очередную террористическую атаку при помощи беспилотника по находящимся в Москве и Московской области объектам. Беспилотник поразили системами противовоздушной обороны. Дрон изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Возгораний и погибших нет, заявили в Минобороны РФ.