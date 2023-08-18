Тверь, 18 августа, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Более 40 тысяч работников учреждений образования Тверской области вновь получат единовременную региональную выплату к новому учебному году. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 17 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 17 августа 2023 года

«Принято решение о предоставлении выплат нашим преподавателям, техническому персоналу к 1 сентября. Это уже стало традиционным направлением нашей работы», — сказал Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, впервые решение о предоставлении таких выплат было принято главой региона в 2021 году. В прошлом году педагоги также получали поддержку.

В 2023-м единовременные выплаты к 1 сентября получат работники всех категорий системы образования — руководящий и педагогический состав, персонал 1125 организаций. Это школы и детские сады, включая частные учреждения, колледжи, организации дополнительного образования, спортивные учреждения, детские дома и дома ребёнка, школы-интернаты, реабилитационные центры для несовершеннолетних.

Размер выплаты составит 10 тыс. рублей для учителей, воспитателей, тренеров, инструкторов-методистов, педагогов дополнительного образования, руководителей учреждений и их заместителей.

Выплата в размере 5 тысяч рублей предусмотрена для помощников воспитателей, сторожей, бухгалтеров, уборщиков и других сотрудников образовательных организаций.