Тверь, 18 августа, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Механизм подготовки кадров по целевым договорам будет внедрен с нового учебного года в медицинских колледжах Тверской области. Об этом рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 17 августа. Он отметил, что такая система уже действует в Тверском государственном медицинском университете.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 17 августа 2023 года

«Сегодня было принято решение для усиления кадрами первичного медицинского звена, скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, — заявил Игорь Руденя. — В этом году по целевому набору в наши шесть медицинских колледжей хотим привлечь дополнительно более 270 человек. Принято решение о выплате для них повышенной стипендии — не менее 5000 рублей в месяц. Плюсом единовременная годовая выплата. Кроме того, после каждого семестра, если успешно сданы экзамены, будет назначаться повышенная стипендия. Но потом надо будет проработать несколько лет в лечебном учреждении региона».

«Считаю, что это очень хорошая путевка в жизнь, — уверен губернатор Тверской области. — В дальнейшем мы эту программу можем распространить и на другие направления, в том числе в образовании. Мы должны бороться за кадры и, конечно, их мотивировать. Под них строятся новые учреждения».

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, теперь абитуриенты при поступлении в медколледжи могут заключить договор с организациями здравоохранения и муниципалитетами Тверской области, в соответствии с которым учреждения оплачивают колледжам обучение целевиков, а студенты берут на себя обязательство после получения диплома отработать в больницах Верхневолжья определенное время. Регион предоставляет таким студентам ежемесячные и ежегодные выплаты, которые значительно превышают размер стипендий.

Напомним, 16 августа на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством Игоря Рудени было принято решение о введении в медицинских колледжах Тверской области дополнительных бюджетных мест для детей участников СВО.

Подготовки кадров, но уже для сельского хозяйства, касался вопрос, заданный главе региона Дарьей Паршиной из Ржевского муниципального округа. Она поинтересовалась организацией практики для студентов сельхозколледжей на ведущих предприятиях отрасли.

«Сами предприятия сегодня формирует себе кадровый резерв. «Румелко-Агро», «Коралл», «Дмитрова Гора», ЗАО «Калининское» и ещё ряд крупных компаний оплачивают молодёжи транспорт, питание, проживание, а также назначают определенные выплаты, чтобы молодёжь приходила на практику и работала на этих предприятиях», — сказал губернатор. Также, отметил Игорь Руденя, в Верхневолжье действует программа по летнему трудоустройству молодёжи. На данный момент практику прошли более 11 тысяч человек.

С 2021 года в рамках госпрограммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» работодателям возмещается до 90% затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения практики. Объёмы поддержки в этом направлении в Тверской области постоянно растут.