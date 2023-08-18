Москва, 18 августа, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Московская компания–производитель пластиковой тары «Легопласт» удвоила объемы производства. Рост произошел благодаря расширению ассортимента производимых товаров, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной Москвы «Легопласт»

«По сравнению с результатами первого квартала 2023 года предприятие во втором квартале увеличило объемы производства более чем в два раза — на 122%. Компания расширила ассортимент товаров ящиками и контейнерами с услугой индивидуального брендирования», — пояснил Овчинский. Также на увеличение спроса повлиял рост спроса со стороны отечественных производителей, логистических, фармацевтических и других компаний, а также ряд новых крупных проектов позволил резиденту масштабировать производство. «В реальных цифрах объем вырос с тысячи единиц продукции в первом квартале года до 2,2 тысячи во втором. Ключевым фактором стало использование на предприятии нового оборудования и автоматизированных систем», — добавил Овчинский.

В компании реализуют инновационный подход к промышленному производству, включая применение модели экономики замкнутого цикла для максимального вовлечения в производство вторичных ресурсов и минимизацию негативного влияния на природу. Также компания следуют принципам ESG-трансформации производства и выстраивают стратегию развития в соответствии с ними.

«Клиентоориентированность в производстве, которая заметно возросла после того, как компания начала реализацию ряда крупных проектов, сочетается со льготами, которые ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляет резидентам. Эти условия позволяют компании выпускать конкурентоспособную продукцию, предлагать своим клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На сегодняшний день компания предлагает широкий ассортимент пластиковых изделий многократного использования из вторичного сырья, позволяющих хранить и транспортировать почти всё, — от продуктов питания до химических веществ. Предприятие разрабатывает новые конструкции пластиковых изделий для различных компаний в соответствии с их потребностями в конкретной модели тары.

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. В «Технополис Москва» локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.