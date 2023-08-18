Москва, 18 августа, 2023, 04:47 — ИА Регнум. В Москве временно закрыли воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, сообщили ТАСС 18 августа авиаслужбы.

Аэропорт Внуково

«Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилеты отложены. Часть рейсов перенесена в другие аэропорты», — говорится в сообщении.

Позже воздушное пространство в районе Внуково было открыто. Аэропорт возобновил приём и отправку авиарейсов.

Ранее ИА Регнум передавало, мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил очередную атаку БПЛА в ночь на 18 августа. При попытке пролёта в столицу беспилотник был уничтожен. Его обломки упали в районе Экспоцентра. Здание одного из павильонов было незначительно повреждено. Собянин заверил, что по предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.