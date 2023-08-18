Одесса, Украина, 18 августа, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Защитная функция противоминных сеток, установленных на одесских пляжах, сведена к нулю. Об этом сообщили Vesti. ua со ссылкой на эколога Владислава Балинского.

SauerC Пляж

«Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес мог зарабатывать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан», — сказал эксперт.

Балинский рассказал, как посетил инклюзивный пляж и понырял в его акватории. Он отметил бесполезность противоминных сеток, которые запутались на большей протяжённости пляжа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа морские пляжи в Одесской области официально открыли для отдыха. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, для отдыха открыты шесть пляжей, их число будет увеличиваться по мере проведения проверок.

Кипер уточнил, что на пляжах можно находиться с 08:00 до 20:00, однако выход в Чёрное море на любых плавсредствах, за исключением принадлежащих спасателям, запрещён. Он указал на необходимость оборудовать защитными сетями пляжи для отдыха. Это исключит попадание мин. Также следует оснастить объекты наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями.

В начале июня советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял о дрейфующих вдоль побережья Чёрного моря минах и взрывных предметах. Он отмечал, что пляжи стали опасными зонами, мины прибивает к берегу.