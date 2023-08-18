Вашингтон, 18 августа, 2023, 04:19 — ИА Регнум. В Белом доме неадекватно оценили стремление бывшего президента США Дональда Трампа к укреплению отношений с Россией. Об этом написал обозреватель Hill Джон Фиери.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Позиция Трампа возмутила многих, кричали: как смеет какой-либо разумный политический лидер думать, что установление более тёплых отношений с самым мощным ядерным соперником в мире имеет какой-то смысл? Трампа надо как-то скомпрометировать», — вспомнил в недавнем прошлом реакцию политиков и экспертов Фиери.

По мнению журналиста, разведка также ненавидела Трампа и всячески стремилась подорвать его авторитет. По их мнению, будучи президентом, он думал о войнах как о «пустой трате денег и крови».

Обозреватель утверждает, что именно желание Трампа сблизиться с Россией и сыграло свою роль в череде обвинений о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы, заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Истерия по поводу «сфабрикованных данных» о вмешательстве России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году привела Вашингтон к «прокси-войне» с Россией, заявлял Дональд Трамп.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты Соединённых Штатов теперь не убивают, а только подвергают уголовному преследованию.