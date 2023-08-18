Вашингтон, 18 августа, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Реализация программ по разработке биологического оружия в некоторых странах, в том числе России, угрожает нацбезопасности США. Об этом говорится в докладе Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

«КНР является основным вызовом для министерства, но надо учитывать и высокую угрозу со стороны России и сохранять бдительность в связи с постоянными рисками со стороны Северной Кореи, Ирана и насильственных экстремистских организаций», — утверждают в минобороны США.

Из доклада следует, что Россия и КНДР работают над программами по наступательному биооружию. Также возможностями и знаниями по производству, развёртыванию традиционных патогенов и токсинов обладают Иран и Китай.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в российском посольстве в Вашингтоне отметили, что США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по конвенции о запрещении биологического оружия, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ.

Бесконтрольные исследования двойного назначения под эгидой Пентагона продолжают вызывать вопросы у мировой общественности, указали в дипмиссии. У дипломатов имеются даже подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биооружия и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций.

В июне президент России Владимир Путин в приветственной речи к участникам четвёртой Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» обратил внимание на идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия, которые встречают противодействие со стороны некоторых стран. По его словам, ряд государств стремится использовать существующие международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счёт других.