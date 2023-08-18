Москва, 18 августа, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Участники спецоперации смогут по желанию переходить на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Об этом говорится в приказе Минобразования от 9 августа, который будет действовать до 31 августа 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Для перевода на бюджет необходимо подать заявление и предоставить документ, подтверждающий участие в спецоперации.

При этом у студента не должно быть задолженностей по оплате, академических, а также дисциплинарных взысканий.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве образования и науки ранее рекомендовали вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников СВО и их детей и предоставить им материальную помощь и иную поддержку. В ведомстве порекомендовали при необходимости предоставлять таким студентам рассрочку по договору об оплате образования и выделять места в общежитии в приоритетном порядке.

Позднее Госдума поддержала соответствующую поправку и предоставила участникам спецоперации льготы при поступлении в вузы. Помимо этого, их и их детей, Героев России и награждённых орденами Мужества будут принимать в вузы в рамках отдельной квоты. Об этом 3 июля сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.