ДНР, 18 августа, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Поисково-спасательная группа вместе с техническим составов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на артёмовском направлении смогли отремонтировать и вернуть на базу экстренно севший при выполнении поставленной задачи вертолёт Ми-8, рассказали РИА Новости инженеры спасатели и инженеры ВКС России.

mil.ru Вертолёт Ми-8

По причине разрушения лопасти боевой вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку рядом с линией фронта. Машину до прибытия специалистов с запчастями и во время ремонтных работ в полевых условиях охраняли.

По словам командира поисково-спасательной группы, на восстановление вертолёта ушло порядка 30 минут, в ручном режиме без применения спецтехники произвели замену лопасти. Обычно такие виды работ выполняются за час-полтора, время ремонта удалось сократить в три-четыре раза и вернуть машину в строй, а экипаж успешно эвакуировать, подтвердил инженер с позывным Радист.

Ранее ИА Регнум передавало, что 23 мая российский лётчик смог довести до ближайшего аэродрома и посадить штурмовик Су-25, повреждённый из переносного зенитного ракетного комплекса ВСУ. За проявленные при исполнении воинского долга мужество и отвагу лётчик представлен к ордену Мужества, сообщили в Минобороны РФ.

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