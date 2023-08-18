Вашингтон, 18 августа, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Адвокаты Дональда Трампа предложили назначить судебное заседание по делу о штурме Капитолия на апрель 2026 года. Эта дата фигурирует в опубликованных 17 августа документах Федерального суда округа Колумбия.

Gage Skidmore Трамп

Трамп не согласен с предложенным графиком судебных заседаний в начале 2024 года.

Защита обратилась к суду «поместить это дело в календарь судебных заседаний на апрель 2026 года».

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп заявил, что администрация нынешнего президента Джо Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам, пытаясь превратить США «в страну третьего мира».

Бывший президент считает, что политические оппоненты различными способами пытаются его устранить.

Прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фэни Уиллис предложила назначить слушания по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием Трампа на 4 марта 2024 года.

15 августа большое жюри предъявило обвинения Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.