Женева, Швейцария, 18 августа, 2023, 03:13 — ИА Регнум. За четыре недели количество случаев инфицирования COVID-19 в мире увеличилось на 63%, а число летальных исходов сократилось на 56%, привела статистику Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Так, в период с 17 июля по 13 августа, коронавирусной инфекцией во всём мире заразились более 1,42 млн человек, зарегистрировано 2366 умерших ковид-пациентов. О заболевших ВОЗ проинформировали 104 страны.

Несмотря на объявленное в мае завершение режима чрезвычайной ситуации COVID-19 «остаётся крупной угрозой», отметили в организации.

Особого внимания государств требует распространение варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 17 августа его выявили в 50 странах, семь дней назад таких государств насчитывалось 48.

В Западно-Тихоокеанском регионе за 28 дней рост заболеваемости составил 97%, а в Европе и трёх других регионах она снизилась. Повсеместно снижаются показатели смертности, в Африке значительнее всего — на 78%.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ИА Регнум рассказал, что новый вариант EG.5 омикрон-штамма коронавируса не представляет большой опасности для людей, потому что даже при высоком уровне заразности не является патогенным. Однако этот вид может вызвать осенью вспышку заболевания. Эксперт также не исключил, что впоследствии может появиться какой-то более опасный вариант коронавируса, который приведёт к большей заразности и при этом будет отличаться большей патогенностью.

В период с апреля по август 2023 года в России выявили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 «Эрис», сообщили в Роспотребнадзоре. При этом специалисты не отмечают изменений в тяжести заболевания, вызванного этим вариантом коронавируса.