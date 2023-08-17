Москва, 18 августа, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Для поддержки имиджа Киева и Вашингтона передача нескольких истребителей F-16 направлена на создание иллюзии военной перспективы для Украины и Запада, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

U. S. Air Force Истребитель F-16

«Отправка Украине F-16 — значимый с политической точки зрения, но в основном символический шаг. США важно продемонстрировать свою упорную поддержку Украины, и передача нескольких военных самолётов через союзников, пусть даже в следующем году, призвано служить подтверждением», — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков отметил, что ситуация для Вашингтона и Киева лучше не становится. Американская пресса распространяет отсутствие успехов у украинской армии и провал контрнаступления.

Сенатор напомнил о публикациях журналиста Сеймура Херша, который ссылался на ЦРУ, предполагавшее ранее малоуспешное украинское контрнаступление. Госсекретаря США Энтони Блинкена загодя предупредили об этом, добавил Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению сенатора Алексея Пушкова, военная поддержка Украины перед началом предвыборных кампаний в Соединённых Штатах может стать одной из их главных тем, особенно на фоне отсутствия военных успехов у украинской армии. Если ставка проиграет, это будет означать поражение на выборах президента США 2024 года.

Пушков указал на растущую среди американцев критику военной помощи Киеву со стороны США, что, однако, не заставит действующую администрацию прекратить финансирование Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США с союзниками ищут варианты передачи Киеву американских истребителей F-16 от третьих стран.

При этом советник командования ВСУ Юрий Игнат 16 августа заявил, что украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16, но лётчики ВСУ будут проходить обучение.