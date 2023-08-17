Москва, 18 августа, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта акцентировал, что обновление парка городского общественного транспорта в стране должно быть в приоритете. И это «одна из важнейших задач».

Дарья Драй ИА REGNUM Новые современные автобусы

По словам главы государства, российские регионы нуждаются в обновлении до 2030 года более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев.

«С учётом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, ещё больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность — машиностроителей и их смежниках», — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что автобусы, трамваи и троллейбусы должны «не ветшать, а молодеть», и обратил внимание правительства на принятие необходимых мер.

Как сообщало ИА Регнум, Минтранс ведёт работу над реализацией проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.

Также будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях.

После реализации проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет построить магистраль до Адлера и Луганска, об этом заявил Владимир Путин.