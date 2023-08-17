Вашингтон, 18 августа, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае конфликта с российским государством и Китайской Народной Республикой Америка просто исчезнет.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — сказал политик.

По мнению Рамасвами, у США нет возможностей защититься от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

Что касается конфликта на Украине, Рамасвами считает, что нужно убедить Киев отдать часть Донбасса России в обмен на разрыв отношений Москвы с Пекином и не допустить вступления Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая, заявил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается «переформатировать асеаноцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов».

Из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам.